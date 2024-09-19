Психолог заявил, что финансовые трудности подорвали ощущение счастья у россиян

Значительный скачок процентных ставок по ипотеке сильно ударил по эмоциональному фону россиян. Об этом в беседе с Инфо24 заявила практикующий психолог и сексолог Александра Миллер.

Согласно результатам социологического исследования ВЦИОМ, уровень счастья среди жителей России упал до рекордно низкого показателя с 2014 года. Главной причиной стало ухудшение финансового положения.

Это не позволяет людям полноценно радоваться жизни и качественно проводить досуг. Отсутствие денежных средств ограничивает доступ ко многим аспектам жизни, о чем рассказала Миллер, прокомментировав исследование.

Психолог также напомнила о существовании так называемого «колеса баланса». Оно подразумевает, чтобы все сферы (от денег и личной жизни до друзей и здоровья) были развиты. Но если финансы проседают, то радоваться, по словам эксперта, не приходится.

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