Психолог Самбурский выдвинул новую версию о разводе Эйвазова и Нетребко

По оценке психолога, Анна Нетребко не только талантливая узнаваемая звезда, но и доминантная личность. Ее способность влиять на людей переносилась на Эйвазова, так или иначе его это в конечном итоге могло оттолкнуть. По словам Самбурского, оперной певице важно всегда быть на виду, в центре внимания, а ее партнер, можно сказать, оставался в тени.

Отдельно специалист напомнил, что у Эйвазова и Нетребко не было детей. Известно, что певец нашел контакт с ее сыном Тьяго от уругвайского баритона Эрвина Шротта, но это не способно было спасти брак.

Разница в профессиональном и личном уровне сделало продолжение отношений невозможным.

«Для психотипа Анны не нужна пара на сцене: бриллианту требуется дорогая инкрустация, а не второй бриллиант. Юсиф в статусе мужа идеально подходил для того, чтобы не оттягивать внимание, а дополнять, как дорогой аксессуар. За время в браке тенор получил звание народного артиста Азербайджана, но для публики так и остался мужем Нетребко», — подчеркивает Самубрский.

Психолог считает, что Нетребко заботилась о Юсифе как могла, настолько, что он стал словно «вторым сыном». Она искала ему контакты, пыталась устроить гастроли и многое другое. Плюс ко всему, Эйвазов младше дивы на шесть лет. Этой разницы достаточно, чтобы несколько снизить личную автономию человека.

Напомним, что 26 июня пара объявила о разводе спустя почти 10 лет брака.

Ранее сообщалось, что журналист Манукян связал расставание Нетребко с Эйвазовым с разницей взглядов на Россию.