Журналист Манукян: Нетребко и Эйвазов могли развестись из-за разных взглядов на Россию

Журналист и общественный деятель Вадим Манукян в разговоре с интернет-изданием «Абзац» назвал возможную причину развода оперной певицы Анны Нетребко с Юсифом Эйвазовым спустя 10 лет брака.

Нетребко и Эйвазов давно разъезжали вместе на европейских гастролях, но иногда карьера требовала, чтобы пара поработала длительное время отдельно, в разных странах. Знакомые звездной четы считают, что именно это могло дать трещину в отношениях.

Вадим Манукян назвал еще одну вероятную причину: политика. У Эйвазова и Нетребко могли быть разные гражданские позиции и планы, пара просто не смогла прийти к компромиссу в вопросе.

«Юсиф не собирался делать никаких резких политических заявлений, он хотел работать в нашей стране. Личные моменты на общественную позицию наслаиваются очень легко. Изначально решение Нетребко об отъезде и открытом письме с осуждением в адрес нашей страны дало трещину. Она сделала выбор в пользу Запада, а Юсиф хотел работать здесь», — отметил Манукян.

Как напомнил блогер, Эйвазов тесно контактировал с некоторыми российскими звездами. Например, вокалистом «Иванушек» Кириллом Туриченко. Вместе они делали большое шоу, выступали, выстраивали деловые отношения. Нетребко при этом держится от российской эстрады подальше. Исполнитель не собирается «сжигать мосты» с Россией, певица давно на это готова.

Напомним, Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов официально вступили в брак в 2015-м. Они проживали в Вене, а после начала СВО долгое время не давали комментариев по ситуации. В какой-то момент певица и ее муж высказались, но Эйвазов не выступал с ярой критикой и даже появлялся в РФ.

27 июня стало известно о разводе артистов. Причин пара не раскрыла, в связи с чем в Сети появились свои домысле. Кто-то считает, что разрыв случился из-за отсутствия детей, расстояния, измен или других личных разногласий. Нетребко и Эйвазов подчеркнули, что остались друзьями.

Ранее сообщалось, что Нетребко неожиданно поддержала оскандалившегося Киркорова после поездки в ДНР.