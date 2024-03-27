Психолог Селезнева рекомендовала плачущим людям есть суп

Кандидат психологических наук Юлия Селезнева рассказала в прямом эфире «ТУЛАСМИ» , как действовать расстроенным людям при привычке «заедать» обиду и слезы.

Здоровая психика человека обычно располагает внутренними ресурсами, чтобы справится с негативными эмоциями. У людей срабатывают свои механизмы защиты и способы победить переживания. Многие пьют воду или пытаются поесть: такие ритуалы помогают вернуться из печальных раздумий в реальность.

Однако чаще всего люди пытаются «заедать» обиду вредной едой. Этого эксперт не рекомендует делать категорически.

«Самое оптимальное в такой момент не плюшки, конфетки, бутербродики, а тарелочка горячего супа. В такой ситуации человек чувствует тепло в желудке. Еще лучше обняться. Если мы правильно обнимаемся, то «заземляем» человека телом и руками. Если вспомнить кинематограф, то Адриано Челентано давил ногами виноград, рубил дрова, бегал. Хорошая мощная физическая активность тоже помогает», — посоветовала Юлия Селезнева.

Также хорошо помогает работа с дыханием. Россиянам посоветовали не бояться попросить помощи близких и друзей, особенно в это непростое время.

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