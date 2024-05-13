Психолог Серральде: зависимость от смартфонов серьезно ударяет по психике детей

Психолог Паола Кристина Колунги Серральде в беседе с gazetametro.ru рассказала, какие риски несут в себе телефоны, от которых все больше становятся зависимы дети.

Тревожность, расстройство пищевого поведения, постоянный стресс, срывы и многое другое: все это идет неприятным бонусом в обмен на информацию из Сети. Дети, постоянно сидящие в телефонах, боятся упустить что-то важное, получая уведомления в реальном времени. Однако, по словам Серральде, это и есть психологическая ловушка. Внимание таких зависимых детей рассеивается, сложнее концентрироваться на учебе, а непринятие себя начинается с отсутствия лайков на фотографиях. Виртуальное одобрение становится важнее, чем реальное.

«Дело в том, что из-за положительной реакция друзей в Сети у подростков выделяются гормоны окситоцин, серотонин, эндорфин, дофамин, позволяющие чувствовать себя лучше и увереннее. А если одобрения нет – это серьезный повод для стрессов и желание кардинально изменить себя, чтобы стать достойным похвалы», — отметил психолог.

При этом в некоторых случаях зависимость можно сравнить даже с зависимостью от алкоголя и наркотиков. Родителям советовали как можно больше общаться с детьми, проводить с ними время, а также формировать здоровую самооценку с помощью похвалы и дополнительному саморазвитию. Если у ребенка есть талант к танцам, самое время отправить его именно к хореографу. Если ситуация с зависимостью от телефона безнадежна, то стоит обращаться к детскому психологу.

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