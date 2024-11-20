Психолог Старцева рассказала о трудностях борьбы с анорексией

Медицинский психолог Соня Старцева рассказала gazetametro.ru , в чем сложность борьбы с анорексией и как помочь себе или близким не перейти грань в похудении.

Нервная анорексия, известная как расстройство приема пищи, чаще воспринималась обществом как женская болезнь, однако затронуть она может кого угодно. Причин для этого хватает: генетическая предрасположенность, факторы среды, переживания, комплексы, родители, буллинг, одиночество, РПП и многие другие.

В беседе с Metro 28-летняя девушка рассказала, как пережила анорексию и почему не смогла полностью избавиться от триггеров. Хотя история давняя, она до сих пор считает калории в уме и отдает предпочтение легкой пище. Очень осторожно она ест сладкое и мучное. К ней когда-то анорексия пришла с булимией. Последняя была попыткой выйти из плачевного состояния. К этому списку позже присоединилась навязчивое желание следовать правильному питанию.

Началось все со школы, где пошли сравнения с другими девочками, комплексы и стеснение. Кроме того, замечание о больших бедрах сделал молодой человек, что лишь усугубило ситуацию.

«Я не знала, что болею, потому что все мною восхищались в школе. Когда я стала весить 42 кг при росте 175, у меня перестали идти месячные, начали выпадать волосы, возле губ появились заеды. Но я не могла остановиться. Постоянно мечтала о еде и одновременно ненавидела ее», — рассказала собеседница.

Медицинский психолог объяснила, что выздороветь и исправить анорексию можно, но избавиться от деструктивных мыслей и привычек очень сложно, особенно на фоне современных эталонов стройности и красоты, которые буквально повсюду в рекламе и масс-медиа. Чтобы избавиться от анорексии недостаточно начать есть: это большая работа с головой. Важно изменить отношение к себе, окружающим, поменять убеждения.

По словам Старцевой, худоба дарит счастье и драйв анорексикам, и эти привычки живут в них долго. Важно вовремя отследить это у себя и близких, чтобы обратиться к специалисту.

«Когда у человека падает вес до минимума, у него снижается критичность мышления. Он не понимает, что весит очень мало, и думает, что неплохо было бы еще схуднуть. Видимо, когда тело начинает умирать из-за нехватки еды, сознание пытается помочь тем, что создает иллюзию большого веса. Вообще, многие больные до последнего момента чувствуют себя прекрасно, у них даже анализы хорошие», — объяснила врач.

Пока вес не начнет приходить в норму специалисты не смогут помочь пациенту с анорексией. Также это невозможно без работы с психологом.

Ранее сообщалось, что врач Мамонтова перечислила болезни, вызывающие потерю веса.