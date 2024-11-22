Психолог Ткаченко объяснила, почему многие люди не любят Новый год

Есть люди, которые искренне верят в новогоднее чудо и с удовольствием погружаются в атмосферу праздника. А есть те, кому неприятно праздновать Новый год и приобщаться к народному событию. Психолог и психотерапевт Галина Ткаченко в беседе с KP.RU рассказала, почему появляется нелюбовь к главному семейному празднику.

Специалист связывает неприязнь к новогодним праздникам с детством. Все, что так отталкивает взрослых от празднования сейчас, кроется именно там. Речь не только про травмирующие события, но и про простые привычки. Например, если в семье было не принято как-то по-особенному относиться к 31 декабря и январским выходным, то никакого чуда в будущем человек не ощутит и не захочет в это верить.

«К тому же, увы, в нашей стране слишком много дисфункциональных семей, то есть там, где один или даже два родителя алкоголики. Для которых праздник – это лишний повод выпить, а не поиграть с ребенком. Так ребенок получал травмирующий опыт, то есть не радость от праздника, а очередное разочарование из-за пьющих родителей», — отметила эксперт.

Отдельные случаи, когда в Новый год случаются трагедии и для человека праздник становится триггером негативных мыслей.

Психолог предостерегла граждан от навязывания веселья людям, которые просто не любят праздники и суету. По ее словам, это может испортить отношения. Если узнали, что вторая половинка не любит Новый год, стоит заранее обговорить формат праздника и прийти к компромиссу. Заставить кого-то полюбить нельзя и даже вредно для внутренней составляющей личности.

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