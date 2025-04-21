Психолог Тур назвала способы управления словесными ямами

По словам психолога Екатерины Тур, словесная яма, когда «вылетает» какое-то хорошо известное слово, термин или фраза, является достаточно распространенным состоянием, и у него имеются свои причины. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что такие явления распространены у малообразованных или малоначитанных людей, то есть у того, кто мало читает, постепенно словарный запас мозга начинает сокращаться и автоматизироваться. В момент ведения важных переговоров и возникают подобные словесные ямы, когда человек начинает судорожно подбирать необходимое ему слово, тем не менее мозг, который привык к автоматизмам, не может так скоро выдать его.

По мнению эксперта, также словесные ямы могут возникать и по иным причинам и быть даже у начитанного человека. На этом может оказывать прямое влияние колоссальное стрессовое напряжение.

Она отметила, что для управления словесными ямами необходимо сокращать уровень каждодневного стресса, читать художественную литературу и реже использовать соцсети, где чаще всего используется весьма примитивный язык, который добавляет мозгу лишнего автоматизма.

Ранее психолог Рашевская рассказала об изменении голоса при депрессии.