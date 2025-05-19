Психолог Ульянина назвала последствия тревожности

По словам психолога Ольги Ульяниной, тревога является сигналом, который предупреждает об опасности. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что тем не менее случается так, что подобная сигнализация ломается и начинает срабатывать очень часто или не останавливается. В указанных случаях очень важно вовремя дать оценку своему состоянию и отреагировать.

По мнению эксперта, в целом тревожность является полезной штукой для жизни, однако если она выходит за границы нормальной, то может развиться целый спектр расстройств, предвестником которых тревожность и является. Например, генерализованное тревожное расстройство, представляющее собой общее фоновое состояние тревоги, беспокоящее постоянно, и существует в виде автоматических навязчивых неконтролируемых мыслей.

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