Психолог Вафин связал «голое» выступление Бузовой с американскими стандартами

Певица Ольга Бузова удивила многих своим откровенным костюмом во время выступления в Уфе. Певицу просили привлечь к ответственности. Психолог и политолог Артур Вафин рассказал RuNews24.ru , почему российских звезд так тянет раздеться на публике, ведь поющая ведущая далеко не первая.

Только общественность начала забывать про вакханалию Анастасии Ивлеевой и других звезд, как в июне выделилась Ольга Бузова. Певица выступила на фестивале в День защиты детей, хотя на мероприятии юных слушателей не было. Как уточняла артистка, событие имело строгие возрастные ограничения. Тем не менее откровенный эпатажный костюм вызвал недоумение у многих зрителей и депутатов Госдумы. Историей заинтересовался СК и «гроза интернета» Екатерина Мизулина.

Ситуацию прокомментировал психолог Вафин. Он отметил, что очень многие представители мира российской эстрады, шоу и телевидения, являются эксгибиционистами. Такая модель поведения пришла в РФ с Запада.

«Этот социально-психологический американоцентризм критиковал еще философ Адорно аж в 60-е прошлого века! Тем не менее человечество имеет, что имеет. Даже Ким Чен Ын любит Майкла Джордана и группу «Лайбах». Что касается Ольги Бузовой, то она давно живет в мире этих стандартов. При этом Бузову сложно заподозрить в антипатриотизме. Просто для ее сценического образа эпатаж и тот же эксгибиционизм — это норма», — отметил специалист.

Вафин также напомнил, что Бузова начинала карьеру со скандального шоу, где люди не слишком стандартно искали свою любовь. Случались и откровенные моменты, которые транслировались на широкую публику. В случае с ведущей, показ всего — это уже привычка, считает психолог.

По словам специалиста, звезды являются скорее ложными эксгибиционистами, которые делают это сознательно и из побуждения заработать или похвастаться телом. Истинные эксгибиционисты — это все-таки люди с патологией, они тяжело себя контролируют.

Ранее сообщалось, что юрист Хаминский оценил попытки привлечь Бузову к ответственности за скандальное выступление в откровенном наряде.