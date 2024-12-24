Психолог Зберовский рассказал, какими достижениями не следует делиться с друзьями

Близится Новый год, и многие начинают подводить итоги прошедших 12 месяцев. Подобные публикации нередко появляются в соцсетях. Психолог Андрей Зберовский рассказал, стоит ли делиться персональными итогами и на что обратить внимание при их подведении. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, при составлении списка итогов и целей на будущий год люди нередко ставят себе заведомо невыполнимые задачи. Поэтому при подведении итогов следующего года желание, оставшееся нереализованным, навевает грусть и разочарование. Таким образом, необходимо ставить себе реалистичные в выполнении задачи и иметь понимание, как достичь той или иной цели.

Эксперт добавил, что не стоит делиться с подписчиками своими неудачами, несмотря на то что они случаются у всех. Тем не менее провалы могут стать предметом колких и неприятных высказываний.

По его мнению, можно представить рассказ о своих результатах года, если это будет вызывать у потенциальных читателей восхищение и уважение. При этом не стоит забывать, что там, где есть успех, могут появиться и завистники.

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