Психолог Жавневров: девочка из Турции не могла умереть от панической атаки

14-летняя девочка из Турции не могла умереть из-за панической атаки, возникшей на фоне землетрясения, сообщил в интервью aif.ru психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

По его словам, настоящая паническая атака возникает только у тревожных людей, организм которых уже подготовлен к этому состоянию.

Пагубное влияние на здоровье может оказывать сильный стресс, и он даже способен привести к летальному исходу, пояснил эксперт.

Жавнеров считает, что в ситуации с подростком из Турции могли быть сопутствующие негативные факторы, такие как лишний вес, употребление жирной, соленой или сладкой пищи, какие-то проблемы со здоровьем. На фоне сильного стресса могли произойти проблемы со здоровьем, например, с сердцем, заключил психолог.

Ранее сообщалось о том, почему в жару появляются усталость и раздражительность и как с ними справляться.