Психологи объяснили природу финансовой тревоги и способы борьбы с ней

Финансовая тревога нередко становится серьезным источником эмоционального напряжения и может возникать даже при отсутствии реальных материальных проблем. О причинах такого состояния и способах его преодоления в интервью « Радио 1 » рассказали специалисты психологического центра «ПряМой Диалог» Глеб Слобин и Наталия Щанкина.

Отношение человека к деньгам во многом отражает его внутренние установки, страхи и ожидания. По их словам, финансовая сфера выступает своеобразным индикатором психологического состояния, через который проявляются глубинные переживания.

Психологи подчеркнули, что тревога, связанная с деньгами, нередко провоцирует хронический стресс, напряженность в семье и конфликты между партнерами. При этом фактическая нехватка средств далеко не всегда является реальной причиной беспокойства. Чаще подобные переживания связаны с ощущением нестабильности и утратой чувства безопасности.

По мнению специалистов, в современном обществе деньги стали символом уверенности в завтрашнем дне. Поэтому любые непредвиденные обстоятельства — от внезапных расходов до неприятностей на работе — могут вызывать сильное эмоциональное напряжение. В таком состоянии человек склонен преувеличивать риски и представлять негативные сценарии развития событий. Эксперты обратили внимание, что уровень дохода практически не влияет на наличие финансовой тревоги: она может проявляться как у людей со скромными заработками, так и у тех, кто финансово обеспечен.

Психологи считают, что за страхами, связанными с деньгами, зачастую скрываются более глубокие опасения — потеря контроля над жизнью, снижение социального статуса или отсутствие поддержки. Работа с таким состоянием, по их мнению, должна начинаться не с жесткой экономии, а с осознания истинных причин переживаний и объективной оценки своих возможностей.

