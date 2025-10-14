Психологи помогают школьникам после убийства в российском городе

В иркутском городе Шелехов после жестокого убийства двух жительниц организована психологическая поддержка для школьников и их семей. Власти также намерены усилить профилактическую работу для предотвращения подобных трагедий. Об этом также сообщает РИА Новости , ссылаясь на телеграм канал губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

В школе, где учились погибшая и подозреваемый в убийстве, начали работу психологи. Специалисты уже провели беседы с педагогами и учениками, а также организовали собрания для родителей.

По словам губернатора Иркутской области, в учебном заведении открыт специальный пункт консультаций. В нем помощь оказывают школьные психологи и приглашенный клинический специалист.

Педагоги будут ежедневно наблюдать за эмоциональным состоянием учащихся, чтобы оперативно реагировать на любые проблемы. Поддержку также получат родственники погибших.

На заседании регионального родительского комитета при министерстве образования Иркутской области обсудили меры, способные предотвратить повторение подобных случаев. Одной из таких мер назвали регулярное социально-психологическое тестирование молодежи. Это поможет вовремя заметить возможные угрозы, включая склонность к насилию или употреблению запрещенных веществ.

