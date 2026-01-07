Психологи раскрыли пользу смехотерапии для здоровья сосудов

Смех перестал быть просто признаком хорошего настроения, превратившись в полноценный инструмент для улучшения здоровья с научно доказанным эффектом. Согласно данным современных исследований и комментариям психологов, регулярный искренний смех способен укреплять сердечно-сосудистую систему, усиливать иммунный ответ и служить мощным антистрессовым механизмом, пишет gazetametro.ru .

Основы этого направления, названного гелотологией, заложил ученый Норман Казинс еще в 60-е годы, используя смехотерапию для борьбы с хронической болью. Современные исследования подтверждают его интуицию. Например, эксперименты в Мэрилендском университете показали, что интенсивный смех вызывает расширение сосудов на 22%, что сопоставимо с эффектом от аэробной нагрузки.

По словам психолога Московской службы психологической помощи Дептруда и соцзащиты населения Александра Овчинникова, одна минута такого смеха может быть эквивалентна десяти минутам кардиотренировки, выступая в роли естественного массажа для сосудов и профилактики атеросклероза.

С физиологической точки зрения смех запускает каскад полезных реакций: выброс эндорфинов, снижающих воспаление, и дофамина, улучшающего мотивацию. Активно работают около 80 групп мышц, а специфическое дыхание помогает вентиляции легких. Повышается активность Т-лимфоцитов и уровень иммуноглобулина А, что укрепляет защиту слизистых от респираторных вирусов.

Психологи подчеркивают роль смеха как древнего социального адаптационного механизма. Он позволяет дистанцироваться от травмирующих событий, снижает социальное напряжение и развивает гибкость мышления. Умение смеяться над собой, по мнению специалистов, является признаком психологического здоровья и частью так называемого саногенного (оздоравливающего) мышления. Даже черный юмор, возникающий после трагических событий, анализируется экспертами не как цинизм, а как способ психики создать необходимую дистанцию и начать восстановление.

Развитие чувства юмора и способности смеяться связано с общей интеллектуальной активностью, любознательностью и практикой. Однако психологи отмечают, что отсутствие смеха в определенные периоды жизни также может быть вариантом нормы и связано с временным истощением ресурсов. Главное, по их мнению, — не заставлять себя, а постепенно возвращаться к активному восприятию мира через юмор, который, как оказалось, работает не только для души, но и для тела.

