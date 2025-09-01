«Психологические якоря» для учебы: раскрыт секрет легкого возвращения в школу

Психолог Илья Ахмедов в беседе с интернет-изданием Regions предложил родителям особый метод, который помогает школьникам легче переключиться с отдыха на учебный процесс.

Речь идет о так называемых психологических якорях — простых повторяющихся действиях, создающих правильный рабочий настрой. По словам эксперта, эти ритуалы действуют безотказно на детей, которые врываются в учебу после длительных каникул.

В качестве практических примеров коуч привел несколько действий. Совместный сбор рюкзака с вечера, приготовление полезного завтрака или утреннее прослушивание бодрой музыки — все это поможет настроить ребенка на предстоящую учебу. Еще одним стимулом может стать совместный поход в магазин за новыми канцелярскими принадлежностями, что создает позитивное ожидание и даже предвкушение перед началом занятий.

Ахмедов уделил внимание и цифровому досугу. По его словам, длительное вечернее времяпрепровождение со смартфоном или компьютером серьезно мешает качественному сну и последующей концентрации. Решением этой проблемы, согласно точке зрения эксперта, являются не строгие запреты.

«Здесь помогают четкие договоренности и личный пример самих родителей», — сказал психолог.

Также психолог отметил, что начало учебного года нередко сопровождается усталостью и раздражительностью школьников. В этот период психолог рекомендует проявлять терпение и помогать детям находить решения, а не акцентировать внимание на промахах. Например, составление вместе с ребенком списка небольших недельных целей позволяет наглядно видеть прогресс и поддерживает мотивацию.

Ранее коуч также перечислил, какие игры и методы помогут школьникам быстрее адаптироваться к учебе.