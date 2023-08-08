«Психологическое давление»: юрист поддержала штрафы для банков за навязчивые СМС

В Госдуме предложили штрафовать и привлекать к ответственности банки и микрофинансовые организации за частые звонки, СМС и навязчивые напоминания о задолженностях.

Юрист Алла Георгиева поддержала инициативу. По ее мнению, нужно ограничить банки и их требования, чтобы защитить права заемщиков.

«Навязчивыми звонками и СМС-сообщениями кредитные организации вторгаются в частную жизнь и нарушают покой. Глобально они не влияют на погашение задолженности, их звонки больше направлены на психологическое давление», — поделилась своим мнением Георгиева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметила, что теперь граждане будут чаще жаловаться на звонки и СМС от банков в правоохранительные органы. Со временем число тревожащих звонков должно снизиться. Но Георгиева предложила другую, более эффективную меру.

«Необходимо вообще запретить оповещать граждан по телефону и оставить только СМС и сообщения по почте. Это частично помогло бы решить актуальную проблему, когда людьми манипулируют и предлагают поджигать здания госучреждений в обмен на решение проблем с долгами. Люди бы точно знали, что им звонят преступники», — добавила юрист.

Ранее юрист высказывалась о штрафах для бизнеса.