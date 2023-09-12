«Психологическое состояние людей требует наблюдения»: что творится в пункте размещения пассажиров севшего в поле Airbus

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле. Как сообщили представители Росавиации, погибших из-за происшествия нет.

Наш источник в администрации села Убинское, неподалеку от которого потерпел крушение Airbus 320, рассказал об обстановке на данный момент. По его словам, все обошлось куда спокойнее, чем могло бы.

«Все нормально, люди размещены на данный момент в районном ДК села Убинское, обеспечены всем необходимым. За медицинской помощью никто не обращался, но психологическое состояние людей, безусловно, требует наблюдения. На территории пункта временного размещения находятся сотрудники нашей ЦРБ, оказывают помощь в случае необходимости, так как моральное состояние у пассажиров разное. Но критичного нет ничего», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В данный момент решается вопрос о доставке людей, переживших экстренную посадку, в Омск. Будут ли им выплачиваться компенсации — неизвестно.

Ранее стало известно, что самолету, совершившему вынужденную посадку в Новосибирской области, 20 лет.