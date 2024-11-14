«Правовой марафон для пенсионеров» провели в Московской области

Фото: [ Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в МО ]

В Подмосковье прошла ежегодная социально-правовая акция «Правовой марафон для пенсионеров», его итоги подвела Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.

Она отметила, что данная акция направлена на повышение уровня правовой культуры и социальной адаптации пожилых граждан.

«Для нас важно, чтобы пожилые люди активно участвовали в социальной жизни, знали о нововведениях в законодательстве в области социального и пенсионного обеспечения, здравоохранения, ЖКХ», — подчеркнула Фаевская.

В мероприятии приняли участие около 700 человек, для них проводились встречи, лекции, «круглые столы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.