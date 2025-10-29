Психотерапевт объяснил смену имени экс-прокурора Крыма Поклонской

Смена имени бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской связана с популярной в последние годы модой на неоязычество, некоторые люди воспринимают это как обращение к исконным культурным корням. Таким мнением в комментарии газете «Взгляд» поделился врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук.

Накануне блогер Сергей Мардан, участвующий в судебном споре с Поклонской, заявил, что она сменила имя. По его утверждению, теперь экс-советника Генпрокурора РФ зовут Радведа.

Мардан связал этот шаг с желанием Поклонской порвать связи с христианством и выбрать имя, напоминающее персонажа из онлайн-игры. Сама Поклонская обвинила блогера в незаконном разглашении ее персональных данных.

По словам Кульгавчука, мотивы для смены имени могут быть разнообразными, но часто это символизирует попытку начать совершенно новую жизнь.

«Новую жизнь часто хотят начать тогда, когда прежняя стала или неинтересна, или опасна», — объяснил он.

Психотерапевт отметил, что творческие и публичные личности действительно часто меняют псевдонимы в течение карьеры. Однако важно понимать, что внешний ребрендинг далеко не всегда свидетельствует о глубоких внутренних изменениях, добавил он.

По словам специалиста, человек может находиться в постоянном поиске себя, обращаясь к различным религиозным и философским учениям на разных этапах жизненного пути.

