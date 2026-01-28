Психотерапевт рассказал, почему после 50 лет пропадает мотивация и энергия

Пятидесятилетие для многих становится не просто юбилеем, а внутренним рубежом, за которым часто следует спад энергии и потеря интереса ко всему. Почему жизнь вдруг начинает казаться пресной, а будущее — предсказуемым, объяснил психотерапевт Алексей Вилков. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, в этом возрасте наступает закономерный кризис подведения итогов. Карьера, семья, личные достижения — кажется, что все ключевые вершины уже покорены, а время для новых больших целей безвозвратно ушло. Это ощущение «потолка» рождает пассивность и жизнь на автомате, когда рутина поглощает без остатка. Ситуацию усугубляют психологические факторы: на фоне кризиса могут развиваться депрессивные состояния, апатия и хроническая усталость. К этому добавляется естественное физиологическое снижение общего уровня энергии, на которое накладываются накопленные стрессы и возрастные недомогания.

Однако Вилков уверен, что это не приговор, а лишь новый вызов, требующий осознанного подхода. Главный рецепт — не ждать внезапного прилива вдохновения, а целенаправленно вырабатывать дисциплину. Ключевым шагом может стать планирование: постановка новых, пусть и небольших, задач и ведение дневника целей помогают вернуть ощущение направления. Не менее важно окружение — общение с активными, увлеченными людьми способно заразить энергией и подтолкнуть к новым занятиям. Положительные эмоции, полученные от небольших побед и нового опыта, постепенно запускают обратный процесс, пробуждая угасшую мотивацию.

По его мнению, проблема спада интереса после пятидесяти — это сложный клубок из психологических и физиологических причин, но он поддается распутыванию. Выход из кризиса лежит не в поиске утраченной молодости, а в умении перестроить свою жизненную стратегию, заменить стихийный запал на осмысленную дисциплину и открытость новому. Итогом такой работы становится не возврат в прошлое, а обретение нового качества жизни, где есть место и спокойной мудрости, и сохранившейся жажде открытий.

Ранее сообщалось, что в Подольске участников «Активного долголетия» научили дыхательным практикам для поддержания памяти.