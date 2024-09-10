Птенца стерха, который летал с Путиным, застрелили браконьеры

Птенца знаменитого стерха, который 12 лет назад прославился полетом с президентом, застрелили браконьеры, сообщил телеграм-канал Mash.

Мертвую птицу обнаружили при помощи передатчика GPS-GSM для отслеживания пернатых.

Птенца стерха перевели из Нижегородского зоопарка в Рязанскую область в единственный в России заповедник, где разводят белых журавлей, в ноябре 2022 года.

Полиция ищет браконьеров, дело на контроле природоохранной прокуратуры.

В сентябре 2012 года Владимир Путин принял участие в эксперименте российских орнитологов «Полет надежды». Он летал на мотодельтаплане с шестью особями белых журавлей, указывая им путь на зимовку в теплые края. У двух особей из этой краснокнижной стаи и родился стерх, ставший жертвой браконьеров.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО авиалайнер едва не задавил редкого голубого песца.