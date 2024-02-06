В ЯНАО авиалайнер едва не задавил редкого голубого песца

Ценное и редкое животное выбежало на ВПП прямо под приземлившийся лайнер на Ямале. Экипаж Airbus успел заметить зверя, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на уральскую транспортную прокуратуру.

Ситуация развернулась в Салехарде. Голубой песец оказался на взлетно-посадочной полосе аэропорта, выбежав прямо под габаритный воздушный транспорт. Рейс следовал по маршруту Москва — Салехард, и как раз шел на посадку.

Хищника вовремя заметили, но экстренных мер не потребовалось: песец пробежал в 300 метрах от лайнера и не попал под колеса транспорта.

Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку инцидента.

Голубые ямальские песцы — редкие звери, но крайне полезные. В ЯНАО, например, жителям Салехарда и Лабытнанги нередко досаждают грызуны. Полярные лисицы активно на них охотятся и снижают популяцию вредителей. Людей песцы не бояться даже в диких условиях, если не потревожить их неожиданно. Белоснежные создания занесены в Красную книгу и находятся под защитой от браконьеров.

Ранее сообщалось, что дикие животные могут активизироваться в Подмосковье. Жителям напомнили о правилах безопасности.