Птица с размахом крыльев под 1,2 метра спустя годы вновь обживает «Лосиный остров»

В Алексеевском лесопарке, который входит в состав национального парка «Лосиный остров», произошло событие, заставившее орнитологов достать бинокли и блокноты. Как узнал REGIONS , спустя несколько лет эпизодических визитов здесь снова зафиксировали канюка — хищную птицу, чье присутствие считается знаком экологического благополучия территории.

Сотрудники нацпарка заметили пернатого хищника во время планового мониторинга. Для специалистов эта встреча стала настоящим подарком: несколько лет назад канюки регулярно гнездились в этих местах, но затем практически исчезли из поля зрения ученых. Теперь, когда птица вернулась, орнитологи с осторожным оптимизмом предполагают, что хищник может остаться здесь на постоянное место жительства.

Канюк, которого иногда называют сарычем, — птица с характерными повадками и внешностью. Размах его крыльев достигает внушительных 1,2 метра, что позволяет ему часами парить в поисках добычи. В меню хищника в основном грызуны, но он не прочь полакомиться мелкими птицами, насекомыми, лягушками. Особое место в рационе занимают змеи. Как отмечают специалисты, канюк не боится даже гадюк — от ядовитых укусов его защищают плотные маховые перья.

«Размах крыльев канюка достигает 1,2 метра. Основу его рациона составляют грызуны, но он не брезгует и мелкими птицами, насекомыми, лягушками и даже змеями. Канюк не боится гадюк, защищаясь от их укусов упругими маховыми перьями», — сообщили REGIONS в нацпарке.

Свое необычное имя птица получила вовсе не за привычку клянчить еду, как можно подумать. Все дело в голосе: протяжное «кья-а-а-а» или «ке-е-е», которое она издает, очень напоминает жалобное «канюченье». Вторая половина марта — традиционное время возвращения канюков с зимовки. Сейчас у птиц начинается брачный период: они ищут пару и присматривают места для будущих гнезд.

Экологи подчеркивают: возвращение канюка — это не просто любопытный факт, а важный сигнал о состоянии лесной экосистемы. «Появление канюка — отличный индикатор здоровья экосистемы. Эта птица занимает важное место в пищевой цепи, эффективно регулируя численность грызунов и мелких птиц. Наличие пригодных для гнездования канюков мест также свидетельствует о сохранности старовозрастных деревьев и малонарушенных участков леса», — добавили специалисты.

