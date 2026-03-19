Во время поисков пропавших детей в Звенигороде удалось спасти одну жизнь

Драматичные часы поисков пропавших детей на Москве-реке в Звенигороде обернулись неожиданным актом милосердия. Как сообщает REGIONS , водолазы, прочесывающие акваторию, заметили на дереве сову, которая отчаянно билась, запутавшись в рыболовной леске. Птица оказалась в ловушке прямо на пути следования спасательных групп, и люди не смогли пройти мимо.

Специалисты водолазной группы «ДобротворецЪ» и представители экстренных служб, работавшие в условиях повышенной готовности, организовали импровизированную спасательную операцию прямо во время дежурства. Пока одни продолжали координировать действия на воде, другие полезли на дерево, чтобы добраться до пернатой пленницы.

«Мы увидели ее на посту и сразу попытались помочь. Затем мимо проходила лодка, к которой мы смогли передать птицу», — рассказали участники поисковой операции.

Сова была благополучно снята с дерева и передана на борт проходящего катера, который доставил ее в импровизированный штаб. Там крылатую пациентку уже ждали неравнодушные волонтеры. Вскоре к делу подключились орнитологи и ветеринарные врачи.

Как выяснилось после осмотра, здоровье птицы вне опасности. Крылья целы, а аппетит, как уточнили специалисты, у спасенной «отличный». Сейчас сова находится под временным наблюдением. В ближайшую неделю за ее состоянием будут следить добровольцы, после чего хищницу планируют вернуть в естественную среду обитания. Эта маленькая победа стала для участников масштабной поисковой операции лучом света и символом того, что даже в самые напряженные моменты место добру находится всегда.

