Птица создала опасную ситуацию для самолета при посадке в ЯНАО

В Надыме самолет Airbus А-320 столкнулся с птицей, что создало потенциально опасную ситуацию. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

Экипаж судна А-320, следующего по маршруту Сочи — Надым, проинформировал оператора воздушной гавани о внештатной ситуации. Пилоты сообщили о столкновении самолета с птицей. В какую часть транспорта пришелся удар не уточняется.

Было принято решение о продолжении посадки. Самолет успешно приземлился в Надыме, после чего самолет прошел через комиссию. Проверка не выявила проблем. Также не было обнаружено останков птицы. Однако из соображений безопасности самолет временно отстранен от полетов.

Отмечается, что пострадавших нет. В дальнейшем прокуратура проведет дополнительные проверки и надзорные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье самолет зашел на опасную высоту и пролетел над крышами машин. Росавиация обещала разобраться в инциденте.