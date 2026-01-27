Умилительная картина: самые интеллигентные белки Дубны показали высший этикет в «ресторане-отеле»

Фото: [ Белка Агафья живет в белкином доме в парке культуры и отдыха «Дулевский» в Ликино-Дулево/Медиасток.рф ]

В подмосковной Дубне работает необычное заведение общественного питания с четкими правилами поведения. Это кормушка-домик «МирОК», где посетители соблюдают очередь без суеты и конфликтов. Недавнее наблюдение жителей города подтвердило высокий уровень культуры местной фауны: белка терпеливо дождалась, пока голубь закончит трапезу, прежде чем занять место у кормушки. Об этом пишет REGIONS .

Объект, напоминающий миниатюрный деревянный отель, размещен на стволе дерева в институтской части города. Его создали и содержат сотрудники местного Дома культуры «Мир». Конструкция надежно защищает семечки, орехи и зерно от непогоды, обеспечивая стабильный доступ к пище даже в двадцатиградусные морозы.

По словам биолога Татьяны Афанасьевой, подобные пункты подкормки решают ключевую задачу выживания мелких животных и птиц в холодное время года. Кормушка экономит жизненно важную энергию, которую звери и пернатые обычно тратят на поиск пропитания, одновременно снижая риски, связанные с перемещением по заснеженной территории. Важным условием является ответственное содержание: регулярное пополнение запасов и использование только свежих, несоленых продуктов.

Наблюдаемая сцена с очередью является наглядной демонстрацией естественного поведения. Как отмечает эксперт, при достаточном количестве ресурсов конфликты в природе минимизируются. Терпение белки — не проявление особой интеллигентности, а рациональная стратегия сохранения энергии. Впрочем, для жителей уступки рыжих обитателей стали умилительной картиной и примером воспитания, которое не всегда проявляют даже люди.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье местный умелец создал сеть двухъярусных «столовых» для лесных обитателей.