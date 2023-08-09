Птицефабрика «Элинар-Бройлер» расширит производство в Подмосковье

«Так в этом году в Наро-Фоминском округе планируют строительство двух новых корпусов на 21,6 тысячи голов ремонтного молодняка родительского стада. Объем инвестиций в эту стадию проекта, по строительству репродуктора второго порядка превысит 220 миллионов рублей», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

В сообщении ведомства уточнили, что на птицефабрике появится производство инкубационного яйца финального гибрида цыплят-бройлеров. Это один из самых передовых племенных репродукторов в России.

Сейчас удалось реконструировать почти 30 птичников, здесь также установили новое оборудование, заменили инженерные сети и коммуникации, провели газификацию производственных объектов. Зампред уточнил, что число поголовья в будущем будет превышать 300 тысяч голов. Это позволит производить более 40 миллионов инкубационных яиц в год и отказаться от импорта сырья, а также предложить его рынку. Отметим, что предприятие получило субсидии из регионального и федерального бюджетов по программе компенсации части прямых понесенных затрат на инвестиционные цены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл историческую тропу к месту захоронения Василия Никитича Татищева в Солнечногорске.