Птицекомплекс из Подмосковья планирует начать поставку продукции в Индонезию

Крестьянско-фермерское хозяйство ИП «Р. Ю. Малкин» принимает участие в выставке Indo Livestock Expo & Forum в Индонезии, на нем представители птицекомплекса ведут обсуждение о планах поставлять в государство подмосковную продукцию. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«Сегодня первый день выставки и интерес к подмосковной продукции очень высокий. Стенд птицекомплекса уже посетили несколько сотен человек. Потенциально из городского округа Шаховская поставлять за границу могут порядка 300 тысяч голов птицы ежегодно», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

По его словам, данный объем может вырасти до 500 тысяч голов, когда завершится реконструкция комплекса. Вскоре представители хозяйства проведут встречу с торговым представительством России в Индонезии, на которой участники обсудят возможности экспорта птицы из Московской области в Индонезию. Зампред уточнил, что у страны есть огромный потенциал.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье лидирует в стране по числу особых экономических зон.