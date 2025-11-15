Птицеводческая отрасль увеличила выпуск и удержала цены на яйца ниже прошлогодних

В России снизились оптовые цены на куриные яйца первой и второй категории по состоянию на 12 ноября 2025 года. В Минсельхозе сообщили, что десяток яиц первой категории стоит в среднем 63,1₽, второй — 47,4₽. При этом стоимость ниже уровня прошлого года на 19,1% и 25,5% соответственно, заявили в министерстве, сообщает ТАСС .

По данным ведомства, с начала года отмечается рост производства птицеводческой продукции. За девять месяцев 2025 года сельхозорганизации произвели более 30 млрд штук яиц, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 6,5%, сообщили в Минсельхозе.

В министерстве подчеркнули, что важной задачей является сохранение ценовой стабильности на продовольственном рынке. Одним из инструментов названо расширение практики долгосрочных контрактов между производителями и торговыми сетями с фиксированной или формульной ценой. Эти изменения в закон о торговле находятся в разработке Госдумы, Минсельхоза и Минпромторга, указали в ведомстве.

Также в министерстве отметили, что птицеводческие предприятия получают меры поддержки, включая льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты. Кроме того, часть затрат на строительство птицеводческих репродукторов компенсируется в размере 25% стоимости объектов, добавили в Минсельхозе.

