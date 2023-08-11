«Публичные люди проявят себя неадекватно»: последнее новолуние лета станет отличным временем для черного пиара

Последнее новолуние лета приходится на 16 августа. Оно принесет всем знакам зодиака яркие и жаркие энергии Льва. При этом публичным персонам в этот день стоит быть начеку, равно как и их окружению. Об этом рассказала астролог Искра Бозон.

По ее словам, значимое небесное событие позволит каждому из нас так или иначе ощутить жизнь во всех ее проявлениях. Энергии новолуния, отметила астролог, будут подталкивать нас к экспансии и привлечению внимания, пусть и не совсем конструктивным путем.

«Очень хорошо в такой период запускать черный пиар, но если вы не хотите испортить свою репутацию, лучше в этот период не проводить публичных мероприятий, не стараться привлекать к себе внимание. Эту энергию целесообразнее направить в творчество, развитие, романтику и планирование будущих событий», — посоветовала Искра Бозон в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Астролог отметила, что новолуние сочетает в себе малое количество энергии и напряжения от Урана и Юпитера, что может приводить к неадекватным, завышенным амбициям.

«Поэтому лучше, конечно, притормозить и объективно взглянуть на происходящее. И сделать «скидку» окружающим: возможно, очень многие публичные люди проявят себя неадекватно», — предупредила собеседница.

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