Публичный перформанс Диброва может обернуться лишением свободы

Телеведущий Дмитрий Дибров может быть привлечен к ответственности за инцидент с расстегнутой ширинкой. По словам эксперта, минимальное наказание предусмотрено статьей 20.1 КоАП (нарушение общественного порядка) и включает штраф от ₽500 до ₽1 тыс. или административный арест до 15 суток. Об этом заявил юрист Иван Соловьев. Его слова передает aif.ru .

Соловьев отметил, что действия Диброва могут быть квалифицированы и по статье 135 УК РФ («Развратные действия»), если будет установлено, что обнаженные гениталии увидели лица младше 16 лет. В этом случае телеведущему грозит лишение свободы до 3 лет.

Инцидент привлек внимание общественности после того, как 11 ноября в «Москва-Сити» папарацци засняли мужчину, похожего на Диброва, выходящего из автомобиля с расстегнутой ширинкой. Шоумен пока не комментировал произошедшее.

Ранее стало известно, почему Дибров мог появиться на публике в расстегнутых брюках.