Публикации СМИ о массовой гибели рыбы в Сургуте привлекли внимание прокуратуры

Прокуратура начала проверку по информации из масс-медиа, где сообщалось про повальную гибель рыбы в сургутских водохранилищах. Об этом сообщает ugra-news.ru .

Специалисты четырех ведомств и организаций помогут с проверкой информации про гибель водных обитателей в Сургуте. В СМИ передали жалобу жителей, которые обнаружили мертвых рыб в окружении мусора на берегу водоема.

Привлеченные специалисты Росрыболовства, ФБГУ «ВНИРО», Росприроднадзора и БУ «Ветеринарный центр» возьмут пробы воды, проведут анализ и постараются выяснить, что могло вызвать инцидент. От этого будут зависеть выбор мер, направленный на устранение нарушений.

Ранее сообщалось, что триста мальков карпов кои выпустили в пруд в парке на севере подмосковном Реутове.