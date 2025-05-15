По словам публициста Егора Холмогорова, проблема русофобского отрицания национальной кухни — явление распространенное, хотя наша страна богата разнообразием национальных блюд. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что первый принцип заключается в региональности русской кухни, то есть блюдо приготовлено из классических русских продуктов. Кроме того, важен исторический аспект. Так, имеется большой объем источников: старинные царские или монастырские поваренные книги. Также третьим аспектом национальной кухни является культурно-мифологический.

Ранее эксперт Харциз пояснил, зачем Россия взялась за возрождение стандартов русской кухни.