Публицист Холмогоров определил необходимый новый образ будущего в архитектуре

По словам публициста Егора Холмогорова, стеклянные небоскребы не для нашей страны. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что необходим новый образ будущего в архитектуре. Так, будущее России — это малоэтажные дома, которые вдохновлены деревянной архитектурой XIX века, например, в стиле работ Ивана Ропета, в сочетании с высокоскоростными магистралями, которые обеспечивают мобильность.

Ранее сообщалось, что преображение исторического центра Каширы набирает обороты.