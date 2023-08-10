«Пудрит голову»: выяснилось, как версия про атаку БПЛА повлияет на приговор гендиректора «Пиро-Росс»

Гендиректор компании «Пиро-Росс», на складе которой произошел взрыв в Сергиевом Посаде, задержан. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным СМИ, именно Сергей Чанкаев рассказал следствию версию о том, что происшествие, в ходе которого пострадали десятки человек, произошло якобы по причине атаки беспилотных летательных аппаратов. В скором времени задержанному предъявят обвинение.

«Если высказывания генерального директора о беспилотнике носили предположительный характер, то никакая ответственность не последует. Но если данная информация была представлена им намеренно с целью ввести следствие в заблуждение с предоставлением недостоверных доказательств, это отягчает его наказание», — рассказала юрист Алла Георгиева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Георгиева уточнила, что наказание вполне может быть в рамках санкции, но минимальным вряд ли будет.

«Например, уголовное наказание может быть от штрафа до лишения свободы. Суд, учитывая все обстоятельства, может назначить штраф, а может и лишить его свободы. Не менее и не более. В двух случаях суд вынесет верное решение. Учитывая отягчающие обстоятельства, ему вполне может грозить лишение свободы», — пояснила юрист.

Кроме того, если задержанный давал утвердительные ложные показания, что определяется как служебный подлог, следствие может усмотреть дополнительный состав ответственности по соответствующей уголовной статье и дополнить наказание по основной статье.

«Как правило, когда гражданин не признает вины, не сотрудничает со следствием, пудрит голову, это только усугубляет его положение. Минимальное наказание может быть тогда, когда задержанный признает вину, погашает ущерб, сотрудничает со следствием, имеет несовершеннолетних детей или пошел на противоправные действия вынужденно», — подытожила Георгиева.

Ранее мы рассказывали, какое наказание может грозить гендиректору «Пиро-Росс» за взрыв в Сергиевом Посаде.