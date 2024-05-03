Пугачева назвала преемницей участницу «Голоса», которая вылетела перед финалом
Фото: [youtube.com / @user-xe3so1zf4w]
Алла Пугачева заявила в соцсетях, что Анастасия Садковская, которая дошла до финала «Голоса», но выбыла, проявила высокое мастерство на выступлениях. Как пишет сайт aif.ru, примадонна назвала участницу своей преемницей.
Уроженка Белоруссии Анастасия Садковская исполняла многие песни, включая и хиты Аллы Борисовны. Это оценила и сама певица, которая сейчас проживает в Израиле и иногда остается на вилле на Кипре. Артистка уверена, что участница вокального шоу еще покажет себя на российской и белорусской эстраде.
«Вот она, настоящая певица», — написала артистка в соцсетях.
Алла Пугачева ранее выделяла также Юлию Зиверт и Манижу, хотя не считала их своими преемницами.
Недавно стало известно, что супруг Аллы Пугачевой пытался выйти из списка иноагентов в России. Он подал жалобу в суд, однако это не принесло ожидаемого результата.