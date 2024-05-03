Пугачева назвала преемницей участницу «Голоса», которая вылетела перед финалом

Алла Пугачева заявила в соцсетях, что Анастасия Садковская, которая дошла до финала «Голоса», но выбыла, проявила высокое мастерство на выступлениях. Как пишет сайт aif.ru , примадонна назвала участницу своей преемницей.

Уроженка Белоруссии Анастасия Садковская исполняла многие песни, включая и хиты Аллы Борисовны. Это оценила и сама певица, которая сейчас проживает в Израиле и иногда остается на вилле на Кипре. Артистка уверена, что участница вокального шоу еще покажет себя на российской и белорусской эстраде.

«Вот она, настоящая певица», — написала артистка в соцсетях.

Алла Пугачева ранее выделяла также Юлию Зиверт и Манижу, хотя не считала их своими преемницами.

Недавно стало известно, что супруг Аллы Пугачевой пытался выйти из списка иноагентов в России. Он подал жалобу в суд, однако это не принесло ожидаемого результата.