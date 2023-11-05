Пугачева отказалась явиться на похороны дирижера Темирканова и сбежала в Латвию к мужу-иноагенту

Алла Пугачева пробыла, по-сути, всего пару дней в России, заехав на Родину 3 ноября. Проведя ночь в своем замке в деревне Грязи, Примадона отправилась в Тверь записать песню со звукорежиссером Игорем Лалетиным, являющимся ее старым знакомым.

Как передает SHOT, еще в графике Пугачевой значилось посещение 5 ноября в Санкт-Петербурге церемонии прощания со скончавшимся накануне дирижером Юрием Темиркановым. Однако там Примадона так и не появилась, хотя ее ждали.

Вместо Питера исполнительница «всплыла» в латвийском городе Сигулда, что и увековечил на пленке ее супруг, иноагент Максим Галкин.

«Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде, - подписал совместное фото с Пугачевой юморист в соцсетях.

Фото: [ соцсети ]

Ранее сообщалось, что замотанная в платок Пугачева ехала из Пскова в Москву в купе за 30 тысяч рублей.