Пугачева поделилась воспоминаниями о Джохаре Дудаеве

В беседе для проекта «Скажи Гордеевой»*, размещенной на платформе YouTube, известная исполнительница Алла Пугачева охарактеризовала Джохара Дудаева, первого президента непризнанной Чеченской Республики Ичкерия**, как достойного и честного человека.

«Я знала Джохара Дудаева. Он настолько был приличный, порядочный, красивый человек. А жена какая», – вспоминала Пугачева.

Артистка также выразила сожаление, что не смогла повлиять на ситуацию и «чтобы Джохар был жив».

Напомним, что в 1991 году Джохар Дудаев занял пост президента Чечено-Ингушетии, а затем издал указ о независимости самопровозглашенной ЧРИ. В 1996 году, после ряда неудачных покушений, очередная спецоперация привела к его гибели.

*Катерина Гордеева, автор канала, внесена Министерством юстиции в реестр иностранных агентов.

**ЧРИ, организация, признанная террористической и запрещенная на территории Российской Федерации.