В Госдуме выразили недовольство словами Пугачевой о предательстве

Зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов выразил несогласие с утверждением покинувшей Россию певицы Аллы Пугачевой о предательстве со стороны России. Свои мысли депутат изложил в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Шолохов задался вопросом о значимости нынешнего мнения певицы, назвав ее «выжившей из ума дамой», которая пытается донести свои мысли с присущей ей манией величия, культивировавшейся годами. Он выразил недоумение по поводу того, что в российской культуре не осталось других, более важных тем для обсуждения, кроме очередной скандальной истории, связанной с именем Пугачевой.

Недавно Алла Пугачева утверждала, что не изменяла своей стране. Она подчеркнула, что получила образование и работала в России. Певица также напомнила, что неоднократно заявляла о своей готовности покинуть страну лишь в случае, если та ее предаст, и пришла к выводу, что именно это и произошло.

Ранее сообщалось, что экс-поклонница Пугачевой решила продать уникальный автограф на туалетной бумаге.