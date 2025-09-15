Пугачеву проверят на оправдание терроризма после скандальных заявлений в интервью

Генеральная прокуратура РФ приняла к рассмотрению обращение адвоката Александра Трещева с требованием проверить недавние высказывания Аллы Пугачевой. Как сообщает RT, юрист усмотрел в ее интервью признаки оправдания терроризма, экстремизма и распространения заведомо ложной информации о российской армии.

По словам Трещева, Пугачева допустила неуважительные высказывания в адрес российского руководства, подвергла критике правоохранительные органы и выразила поддержку террористу Джохару Дудаеву, первому президенту Чеченской Республики Ичкерия.

Параллельно с обращением в Генпрокуратуру адвокат подал иск в суд о взыскании с певицы 1,5 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда. Трещев заявил, что в случае успеха направит эти средства на поддержку ветеранов боевых действий.

Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на интервью Пугачевой, назвав его «базаром лицемерия».

