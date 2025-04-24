«Пукосмак», «шпикомопс» и «зубролиф»: радиостанция «Судного дня» разговорилась после затишья

Радиостанция УВБ-76, более известная среди радиолюбителей как «Жужжалка», или радиостанция «Судного дня», передала ряд загадочных кодовых слов, вызвавший интерес среди слушателей и конспирологов. Информация о сигналах опубликована в телеграм-канале «УВБ-76 логи».

Сигнал вещания длился с 13:04 до 17:21 мск и включал такие слова, как «двинский», «целостат», «биржевик», «швеллер», «верхожом», «стечение», «пукосмак», «лорошток», «зубролиф», «наложенье», «бродолай» и «шпикомопс».

УВБ-76 известна своим постоянным ритмичным «жужжанием», которое люди слышат уже многие годы. Радиостанция круглосуточно транслирует подобный звуковой сигнал, а время от времени «разговаривает» загадочными кодами.

Среди конспирологов существует мнение, что УВБ-76 может выполнять функции радиостанции «Судного дня», что означает ее связь с системами стратегического уровня. Подобные сообщения, выходящие в эфир с увеличенной частотой, воспринимаются как признак повышенной активности этих систем.

Ранее сообщалось, что радиостанция «Судного дня» передала еще три таинственных сообщения, среди которых оказалось слово «адовый».