Радиостанция «Судного дня» передала еще три таинственных сообщения: среди них слово «адовый»

За один день радиостанция УВБ-76, так называемая станция Судного дня, передала три новых сообщения. Среди них присутствует слово «адовый». Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи».

На протяжении четверга, 17 апреля, станция выдала в эфир три слова: борнорак, адовый и пудолист. Она может молчать несколько дней, а затем выдать несколько кодовых слов на протяжении одних суток. Судя по логам, три сигнала за один день вовсе не предел для этого канала.

Ранее сообщалось, что на протяжении 14 апреля эта радиостанция четырежды выходила в эфир. Среди тех слов, которые были произнесены в эфире, были «лисоплащ», «нептун», «тимус» и «нутобакс».В феврале 2025 года станция передавала до 25 слов за один день, демонстрируя тем самым очень высокую активность.