«Пулю в лоб»: мэру Одессы пригрозили расправой из-за торта с книгами русских писателей

Мэр Одессы Геннадий Труханов опубликовал на своей странице в соцсети фотографию торта, частью которой являются книги таких известных русских писателей, как Александр Куприн, Исаак Бабель, Михаил Жванецкий.

Публикация чиновника вызвала возмущение в Сети.

Ему даже пригрозили убийством, сообщает Общественное телевидение России.

«Труханову нужно пулю в лоб, как и всем, кто украинофобов поддерживает», — написал один из пользователей.

Другие люди оставили на странице Труханова большое количество гневных комментариев и пожелали ему подавиться десертом.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве полиция начала поиск группы парней, перекрывших дорогу и громко слушавших русскую музыку.