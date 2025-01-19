«Пулю в лоб»: мэру Одессы пригрозили расправой из-за торта с книгами русских писателей
Мэра Одессы призвали убить за фото с тортом с книгами русских писателей
Фото: [pxhere.com]
Мэр Одессы Геннадий Труханов опубликовал на своей странице в соцсети фотографию торта, частью которой являются книги таких известных русских писателей, как Александр Куприн, Исаак Бабель, Михаил Жванецкий.
Публикация чиновника вызвала возмущение в Сети.
Ему даже пригрозили убийством, сообщает Общественное телевидение России.
«Труханову нужно пулю в лоб, как и всем, кто украинофобов поддерживает», — написал один из пользователей.
Другие люди оставили на странице Труханова большое количество гневных комментариев и пожелали ему подавиться десертом.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве полиция начала поиск группы парней, перекрывших дорогу и громко слушавших русскую музыку.