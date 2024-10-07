Пульмонолог Партасарати рассказал про опасность авиаперелетов для здоровья

Директор Центра исследований сна, циркадных ритмов и нейронауки при Университете Аризоны Сайрам Партасарати объяснил, почему частые перелеты и смена часовых поясов могут сыграть со здоровьем плохую шутку. Об этом пишет KP.RU .

Исследование показало, что клетки органов способны реагировать на смену циркадных ритмов. При этом частая расхронизация времени, дня и ночи, может привести к воспалению легких. Эти данные подтвердили проверки на мышах.

При этом у каждого органа своя клеточная реакция из-за разницы ритма. Все это завязано на циркадном режиме, влияющим на выработку гормонов, пищеварения и температуру тела.

«С быстрой сменой часовых поясов мы наносим вред циркадным часам нашего тела, летая быстрее, чем наше тело может адаптироваться. Тело теряет синхронизацию с окружающей средой и с самим собой, потому что разные системы возвращаются к норме тоже с разной скоростью. В течение нескольких дней после дальнего перелета желудочно-кишечная система, иммунная система, печень и другие системы работают в разных ритмах и не взаимодействуют друг с другом нормально», — отметил врач.

Причина, по которой смена часовых поясов влияет на здоровье, — это сильный иммунный ответ и стресс организма. В связи с этим любителям полетать советуют чаще проверять здоровье.

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