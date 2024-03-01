Пульмонолог Попов перечислил признаки туберкулеза в кашле

Туберкулез может долгое время себя не проявляться или маскироваться под другие болезни. Врач-пульмонолог Евгений Попов в беседе с сайтом aif.ru рассказал, какой кашель может указывать на заболевание.

Установить ранние стадии туберкулеза по кашлю тяжело. Этот симптом соответствует как минимум 50 заболеваниям. Большинство из них связаны с ЛОР-органами, пищеводом и желудком.

По словам врача, у кашля есть отличительные особенности. Например, громкий трубный кашель чаще встречается при поражении трахеи, а лающий — при отеке и воспалении гортани. Если звук звонкий, приступообразный, то это постназальный затек или астма.

Что касается туберкулеза, то изменения в легких лучше определять флюорографией или рентгенографией. При этом кашель может и отсутствовать. Хроническое течение проявляется уже при серьезном поражении легких. Если кашель был, то при обострении он будет выраженным, с выделением мокроты. Со временем в выделениях появится кровь.

Попов подчеркнул, что даже профессионалы не рискуют определять туберкулез по кашлю. Для уточнения диагноза важно проводить и другие обследования. Главное вовремя обратиться за помощью, тогда шансов на излечение будет больше.

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