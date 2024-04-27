Пункт «Желкуар» на границе России и Казахстана возобновил работу

Казахский комитет нацбезопасности в субботу, 27 апреля, рассказал о возобновлении работы КПП «Желкуар». Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на официальный канал в соцсетях.

По данным КНБ, пограничный пункт «Желкуар» открыт с субботы, 27 апреля, с 18 часов вечера. Теперь через КПП вновь можно перечесь госграницу Казахстана в Костанайской области. Напомним, что причиной закрытия пункта были паводки в регионе.

Ранее сообщалось, что паводки в 2024 году стали самыми масштабными за 80 лет в Казахстане. В ряде регионов республики вводили режим ЧС, а число эвакуированных граждан превысило 119 тысяч граждан.

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