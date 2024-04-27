В России снова заработал TikTok

27 апреля в приложение удалось попасть без использования VPN, при этом в рекомендованных видеозаписях появились актуальные материалы. До этого пользователям из РФ без VPN можно было просматривать ролики, опубликованные в начале 2022 года.

Напомним, что TikTok по инициативе китайских создателей приостановил свою работу в России еще в марте 2022 года. Как тогда заявляли представители сервиса, решение было принято по причине принятия закона о фейках. Несмотря на это, россияне все равно продолжили пользоваться приложением при помощи VPN.

Ранее никакой информации о разблокировке TikTok не поступало.