Пункты временного размещения для эвакуированных жителей развернули в Липецкой области
Девять ПВР для эвакуированных жителей открыли в Липецкой области
Фото: [соцсети]
В Липецкой области для эвакуированных жителей открыли девять пунктов временного размещения на 4,8 тыс. мест, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
Как пояснил глава Липецкой области, открытые ПВР смогут принять до 4,8 тыс. эвакуированных жителей.
В своем сообщении Артамонов добавил, что на данный момент движение по лебедянской трассе в районе выезда из Липецка ограничено.
Атака украинских БПЛА на Липецкую область произошла накануне. В результате был поврежден энергообъект, возникли проблемы с электроснабжением. Были эвакуированы жители ряда населенных пунктов, общественный транспорт временно не работал.
Ранее сообщалось, что из-за атаки на Липецкую область пострадали шесть человек.