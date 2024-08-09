Пункты временного размещения для эвакуированных жителей развернули в Липецкой области

В Липецкой области для эвакуированных жителей открыли девять пунктов временного размещения на 4,8 тыс. мест, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Как пояснил глава Липецкой области, открытые ПВР смогут принять до 4,8 тыс. эвакуированных жителей.

В своем сообщении Артамонов добавил, что на данный момент движение по лебедянской трассе в районе выезда из Липецка ограничено.

Атака украинских БПЛА на Липецкую область произошла накануне. В результате был поврежден энергообъект, возникли проблемы с электроснабжением. Были эвакуированы жители ряда населенных пунктов, общественный транспорт временно не работал.

Ранее сообщалось, что из-за атаки на Липецкую область пострадали шесть человек.