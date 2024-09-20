Пущино и Черноголовка вошли в рейтинг инновационной привлекательности мировых городов

Подмосковные города Пущино и Черноголовка попали в рейтинг инновационной привлекательности мировых городов HSE Global Cities Innovation Index за 2024 год. Список был представлен Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Согласно предоставленным данным, Черноголовке присвоен ранг 514-570, Пущино — 652-810. В общей сложности в рейтинг включили свыше тысячи населенных пунктов из почти полутора сотен стран мира.

В документе были представлены города с максимальной концентрацией лидеров науки, высоких технологий и креативных индустрий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.